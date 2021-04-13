В центре Нового Уренгоя обнаружили труп мужчины Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на Ленинградском проспекте.

- По данным следствия, тело обнаружили ранним утром, 13 апреля, случайные прохожие. По данному факту проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

В настоящее время проведен осмотр места, изъяты видеозаписи с близрасположенных камер видеонаблюдения, установлена личность мужчины и очевидец, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве уточнили, что на теле нет никаких повреждений, которые могли стать причиной смерти. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.