Салехардские пенсионеры добились компенсации проезда к месту отдыха через суд

В Салехарде пенсионеры добились компенсации проезда к месту отдыха после вмешательства прокуратуры Фото: Вера Зенина

Прокуратура Салехарда помогла шестнадцати пенсионерам получить компенсацию проезда к месту отдыха и обратно.

- Установлено, что шестнадцать пенсионеров, выезжающих на отдых за пределы региона, по возвращению обратились в территориальный отдел Пенсионного фонда с заявлениями о компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно, приложив проездные документы. Однако в выплате им было отказано, - сообщил в прокуратуре ЯНАО.

Чтобы защитить интересы граждан, прокурор обратился в суд с исками, в которых требовал признать решения пенсионного фонда незаконными, а также выплатить гражданам причитающиеся деньги на общую сумму, превышающую 330 тысяч рублей.

В итоге суд встал на сторону государственного обвинителя. На данный момент деньги выплачены в полном объеме.