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Общество13 апреля 2021 8:49

Салехардские пенсионеры добились компенсации проезда к месту отдыха через суд

Общая сумма превышала 330 тысяч рублей
Марина Прохорова
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В Салехарде пенсионеры добились компенсации проезда к месту отдыха после вмешательства прокуратуры

В Салехарде пенсионеры добились компенсации проезда к месту отдыха после вмешательства прокуратуры

Фото: Вера Зенина

Прокуратура Салехарда помогла шестнадцати пенсионерам получить компенсацию проезда к месту отдыха и обратно.

- Установлено, что шестнадцать пенсионеров, выезжающих на отдых за пределы региона, по возвращению обратились в территориальный отдел Пенсионного фонда с заявлениями о компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно, приложив проездные документы. Однако в выплате им было отказано, - сообщил в прокуратуре ЯНАО.

Чтобы защитить интересы граждан, прокурор обратился в суд с исками, в которых требовал признать решения пенсионного фонда незаконными, а также выплатить гражданам причитающиеся деньги на общую сумму, превышающую 330 тысяч рублей.

В итоге суд встал на сторону государственного обвинителя. На данный момент деньги выплачены в полном объеме.