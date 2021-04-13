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Общество13 апреля 2021 7:38

Прокуратура помогла новоуренгойцу получить оплату за сверхурочную работу

Руководство понесло наказание
Марина Прохорова
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Прокуратура помогла новоуренгойцу получить оплату за сверхурочную работу

Прокуратура помогла новоуренгойцу получить оплату за сверхурочную работу

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгоя наказала руководство ООО «СМУ № 36». Оказалось, что работнику предприятия не оплачивали сверхурочную работу.

- Установлено, что заявителю не оплачивалась работа в выходные и праздничные дни, а также сверхурочная работа. Таким образом, организация задолжала работнику 120 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Далее в адрес руководителя было внесено представление. По результатам его рассмотрения задолженность по зарплате погашена в полном объеме.

Кроме того, по постановлениям прокурора виновное должностное и юридическое лицо привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). Им назначены штрафы в размере 50 тысяч рублей.