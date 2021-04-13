В Лабытнанги стартовал голосование за проекты горожан в рамках Года добра

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги стартовало голосование за проекты горожан, подготовленные в рамках Года добра. Выбрать понравившееся предложение можно на портале «Живем на Севере».

Активисты предлагают украсить дворы цветами и газонами, создать детские площадки или дополнить существующие малыми формами. Также поступили проекты о проведении экологических акций и благотворительных мастер-классов по изготовлению сувениров. Всего восемь инициатив.

- Лабытнангцы, на этом этапе инициативным группам очень важна поддержка. Большинством голосов за тот или иной проект будет принято решение о финансировании. Прошу не оставаться безучастными, пусть в Год добра будут реализованы самые интересные и важные благие дела, - сообщила глава города Марина Трескова.

Ознакомиться с проектами можно на сайте администрации города.

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