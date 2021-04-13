В Губкинском задержали молодого омича, обвиняемого в призывах к терроризму Фото: Ольга Крыльцова

Пуровский следственный отдел, находящийся в Губкинском, возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Омска. Он обвиняется в призывах к терроризму.

- По данным следствия, летом 2020 года мужчина, находясь на территории Губкинского, публично заявлял о поддержке терроризма и его правильной идеологии, которая нуждается в подражании. Кроме того, в период с 2015 по 2019 годы обвиняемый размещал на своей личной странице в социальной сети фото и аудиоматериалы, склоняющие к участию в деятельности международных террористических организаций, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.