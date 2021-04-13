Придумав племянника-афериста, мошенники выманил у надымчанки 90 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Надымского района обратилась 44-летняя местная жительница, которая стала жертвой мошенников. По словам женщины, она хотела сохранить свои сбережения, а вместо этого лишилась 90 тысяч рублей.

- В ходе проверки установлено, что 6 апреля заявительнице позвонила неизвестная женщина, назвавшая себя сотрудником полиции. Далее она сообщила, что в филиал банка обратился мужчина, назвавший себя ее племянник, с просьбой обналичить деньги с принадлежащей ей банковской карты. Мужчина утверждал, что его тетя находится в тяжелом состоянии и ей необходимо лечение, - сообщили в УМВД России по ЯНАО.

Получив от потерпевшей ответ, что племянника у нее нет, лжесотрудница соединила женщину якобы с представителем банка, которая рекомендовала застраховать сбережения от мошеннических действий, обналичив их и переведя на страховочные ключи. Поверившая женщина незамедлительно отправила 90 тысяч рублей на указанные абонентские номера телефонов, после чего аферистки перестали выходить на связь.

Сейчас правоохранители разыскивают преступниц, которые обманули северянку. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».