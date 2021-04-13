В Салехарде подрядные организации исправят свою некачественную работу

Фото: администрация Салехарда

Глава Салехарда Алексей Титовский проверил состояние дорог и объектов благоустройства, отремонтированных в прошлом году.

Оказалось, что на одной из площадок озера Лебяжье необходимо заменить резиновое покрытие, также стоит обновить настилы на пешеходных дорожках и заново покрасить ограждения. Схожая ситуация на дорогах по улице Богдана Кнунянца, на Удаче и по улице Игарская - асфальтовое покрытие в трещинах. Деформация произошла в местах прокладки сетей теплоснабжения и водоснабжения. Причина этого - нарушение технологии производства работ.

- Все замечания на объектах благоустройства и дорожного строительства подрядчики будут устранять в рамках гарантийных обязательств, - сообщил градоначальник.

Отметим, что гарантийные обязательства прописаны в муниципальных контрактах, их срок по автомобильным дорогам - от 2 до 4 лет, по объектам благоустройства - 3 года. Замечания устраняются в теплый период при наступлении оптимальной плюсовой температуры.

Проверки состояния дорог и объектов благоустройства будут продолжены. Это позволит устранить все выявленные неисправности в самом начале строительного сезона.