Погода на Ямале на 13 апреля: сильный ветер

Погода на Ямале на 13 апреля Фото: Ольга Крыльцова

Во вторник, 13 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +1, ночью -1. Ветер 11-21 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность и дождь. Днем +2, ночью -1. Ветер 10-16 м/с.

Надым: малооблачно. Днем +2, ночью -2. Ветер 12-19 м/с.

Новый Уренгой: облачно и снег. Днем 0, ночью -2. Ветер 15-20 м/с.

Губкинский: переменная облачность и осадки. Днем +1, ночью -3. Ветер 12-18 м/с.

Тарко-Сале: облачно и осадки. Днем +1, ночью -2. Ветер 9-15 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днем +1, ночью -1. Ветер 9-19 м/с.

Муравленко: облачно и небольше осадки. Днем +2, ночью -2. Ветер 12-18 м/с.