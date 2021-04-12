В красноселькупскую библиотеку поступило новое оборудование

Фото: администрация Красноселькупского района

На Ямале продолжается перезагрузка библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Не обошли изменения и Красноселькупский район.

Так, в местную библиотеку поступило новое оборудование: интерактивный флип-чарт, компьютер, настенный экран, спикерфон, веб-камера, проектор и телевизор - все это приобретено в рамках реновации.

- После тотального обновления библиотеку будет не узнать - она станет центром культурной жизни. Преобразится буквально все: инфо-холл, МедиаЦентр, конференц-зал, зал художественной литературы и антикафе, -рассказали в районной администрации.

Отметим, что изменится не только внутренний облик, но и название. Теперь Центральная библиотека стала Центром семейного чтения «ТЕМА» (Творим Едино Мыслим Абстрактно).