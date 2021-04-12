Фото: администрация Салехарда

В Салехарде капитально отремонтируют школу №6. Там поменяют сети электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Проведут замену окон и дверей, а такжн обновят полы. Кроме того, запланировано благоустроить прилегающую территорию.

Работы будут выполняться силами подрядчиков, которых определят после проведения электронного аукциона до конца апреля.

Отметим, что ремонт начнется после завершения учебного года и продолжится до второй декады августа.

В остальных школах города проведут текущий ремонт: штукатурка, покраска и другие работы.