Ямал
Еще
Радио
Ямал
Еще
Радио
Ямал
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Недвижимость12 апреля 2021 15:41

В Салехарде капитально отремонтируют школу №6

Там заменят коммуникации, обновят полы и многое другое
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде капитально отремонтируют школу №6. Там поменяют сети электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Проведут замену окон и дверей, а такжн обновят полы. Кроме того, запланировано благоустроить прилегающую территорию.

Работы будут выполняться силами подрядчиков, которых определят после проведения электронного аукциона до конца апреля.

Отметим, что ремонт начнется после завершения учебного года и продолжится до второй декады августа.

В остальных школах города проведут текущий ремонт: штукатурка, покраска и другие работы.

Строительство и ремонт