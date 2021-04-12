С начал год ямальские спасатели оказали помощь двум сотням жителей

Ямальские спасатели оказали помощь двум сотням жителей

С начала года сотрудники «Ямалспаса» провели 103 поисково-спасательные операции и оказали помощь 204 ямальцам. При спасении использовалась снегоболотоходная техника и снегоходы.

Так, в феврале сотрудники Ярсалинского подразделения спасли на автозимнике пятерых человек, трое из которых - дети. В пути у них сломался снегоход, а температура опустилась до -37 градусов. Пострадавших доставили в приемный пункт райбольницы.

В этом же месяце на ледовой переправе Салехард-Лабытнанги и автодороге Салехард-Надым в снежный плен попало большое количество автовладельцев: помощь оказали 56 ямальцам.

Отметим, что в первом квартале 2021 года проводились испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Орлан-10» в условиях сверхнизких температур. Техника показала хороший результат. Кроме того, проводился ряд учений по поиску и спасению пострадавших, а также ликвидации дорожно-транспортных происшествий.

Во втором квартале спасатели планируют провести тренировки личного состава для подготовки к паводку и пожароопасному сезону. Также будут продолжены работы беспилотников для мониторинга территории.