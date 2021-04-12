Глава Приуральского района вызвал «на ковер» подрядную организацию по вывозу мусора

В селе Аксарка Приуральского района довольно остро стоит мусорный вопрос. Подрядная организация «Люминофор», занимающаяся данным вопрос, не справляется со своими обязанностями. В связи с этим глава района Иван Сакал вызвал представителей компании на открытый разговор.

Во время встречи Иван Сакал задал вопрос, который интересует всех жителей Аксарки: «Когда мусор будет своевременно вывозиться и что для этого делается»? Также глава района дал «Люминофору» недельный срок, чтобы решить проблему. Если баки вновь будут переполнены, то власти обратятся в прокуратуру.

- Переговоры были сложными, но диалог все же наладился. Руководитель компании по вывозу ТБО намерен лично объехать проблемные площадки в поселке, а через неделю, после работы над ошибками, проинспектировать территорию совместно с администрацией и общественниками, - рассказали в районной администрации.

Также в ведомстве отметили, что неохотно верят обещаниям, поэтому исполнителям дается последний срок на решение мусорного вопроса - до 15 апреля.