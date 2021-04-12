На Ямале до следующего года закрывают участок автозимника Мужи-Азовы

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале закрывают еще один участок проезда зимней автодороги Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги. Уже завтра, 13 марта, проезд будет недоступен на участке Мужи-Азовы, а несколько дней назад, 7 апреля, закрыли участок Азовы-Теги.

- Теперь движение будет открыто только по участку Лабытнанги - Мужи для полноприводных транспортных средств общей массой до 3,5 тонн, - рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Также напоминаем, что движение по зимнику Коротчаево-Красноселькуп осуществляется в следующем режиме: легковые полноприводные транспортные средства до 3,5 тонн круглосуточно, грузовые полноприводные от 3,5 до 25 тонн с 20:00 до 08:00.

По зимнику Аксарка-Салемал-Панаевск-Яр-Сале разрешено движение только полноприводных транспортных средств массой с 3,5 до 30 тонн.

Ледовая переправ через реку Обь между Салехардом и Лабытнанги пока что работает в привычном режиме. Проезд разрешен для колесных транспортных средств массой до 30 тонн, для гусеничных - до 45 тонн.

Получить оперативную информацию о работе зимников и региональных автомобильных дорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8(34922)7-17-04. Также информация о зимниках размещается на интерактивной карте.