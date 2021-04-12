В Центре соцобслуживания «Забота» появился экосенсорный стол для занятий с особыми детьми

Фото: департамент соцзащиты ЯНАО

В Центре соцобслуживания «Забота» Тазовского района появился экосенсорный стол для занятий с психологом. В нем находятся целых 19 ячеек, наполнены галькой, желудями, рисом, морской и гималайской солью, кинетическим песком, зернами кофе и сыпучими крупами.

- Специалисты поясняют, что через руки, пальцы и ладони ребенок не только познает мир, но и параллельно развивает речь. За несколько занятий дети становятся более спокойными, наблюдается общее улучшение психологического состояния, - сообщают в центре.

Отметим, что экосенсорный стол успешно применяется при релаксации, арттерапии, психотерапии и психодиагностики. Также его используют для реабилитации детей с ОВЗ и аутизмом.

Кроме того, стол удобен в транспортировке и может использоваться на дому у маленьких пациентов.