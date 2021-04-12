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Происшествия12 апреля 2021 13:32

Мошенники списали со счетов новоуренгойки 120 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Мошенники списали со счетов новоуренгойки 120 тысяч рублей

Мошенники списали со счетов новоуренгойки 120 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1987 года рождения, ставшая жертвой мошенников. По словам горожанки, она хотела сохранить свои сбережения, а вместо этого лишилась 120 тысяч рублей.

- Было установлено, что женщине позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что с карты северянки пытаются незаконно списать деньги, а чтоб этого избежать, необходимо сообщить номера всех имеющихся банковских карт и коды в смс-сообщениях. После того, как горожанка сообщила информацию, с ее счетов пропали деньги, а лжесотрудник перестал выходить на связь, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают мошенников, нажившихся на северянке. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Криминал