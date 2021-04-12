«Хоть лодку покупай»: в Надыме из-за таяния снега затопило целую улицу

Фото: скриншот из видео

В Надыме случился настоящий потоп: участок дороги по ул. Игоря Шаповалова залило водой так, что пересечь его можно только на автомобиле или лодке. Об этом рассказал один из местных жителей в паблике «Злой и добрый надымчанин».

По словам мужчины, таяние снега и угол наклона заставляет талую воду скапливаться именно в этом месте.

В подтверждение своим словам он приложил видео, на котором видно необъятное скопление воды, через которое едут машины, а брызги из под колес долетают чуть ли не до окон.

Местные жители отреагировали на новость по-разному: «Вау! Как на море побывала! Ну...после шторма, конечно!», «Соблюдать правила согласно дорожной разметке или использования на водных объектах судоходства?», Самое страшно, что не знаешь, что тебя ждет под водой: яма, арматура, ступенька, бордюр?».

Однако большинство горожан сошлись во мнении, что ничего удивительного тут нет. По их словам, это место топит уже не первый год.