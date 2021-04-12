В Лабытнанги «Волонтеры Победы» поговорили с бывшими узниками фашистских концлагерей

Фото: Волонтеры Победы, соцсеть ВКонтакте

В Лабытнанги «Волонтеры Победы» провели видеоконференцию, приуроченную к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей. На связь с ямальцами вышли волонтеры из других регионов, а также соотечественники из Ливана, Египта, Туниса и Белоруссии.

Главными гостями встречи стали бывшие узники фашистских концлагерей, проживающие на Ямале: Галина Богатырева и Вера Ефименко. Они поделились с участниками воспоминаниями о событиях из жизни в период Великой Отечественной войны и ответили на вопросы присутствующих.

- Волонтеры Победы стремятся сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, укрепить взаимное международное сотрудничество и совместными усилиями противостоять попыткам переписать историю, - отметили организаторы.