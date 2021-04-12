Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 апреля 2021 года увеличилось на 18 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 18 человек, с начала периода - 38 232.

Из общего числа болеющих 116 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 8 из них - в тяжелом состоянии, 2 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 410 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 64-летней женщины из Нового Уренгоя.

Также отметим, что за сутки не выявлено ни одного случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 991 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 18 заражений COVID-19 (за весь период - 32 241): Красноселькупский район - 14 (за весь период - 316), Пуровский район - 3 (за весь период - 3 314), Муравленко - 1 (за весь период - 2 865).

За сутки в регионе провели 197 тестов в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 524 021.

Излечились от коронавируса 25 человек, за весь период - 36 917.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 320 человек с COVID-19, из них 1 104 (13,3%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 649 710. Выздоровевших - 6 656, за весь период - 4 272 165. Умерших - 277, с начала периода - 103 263.