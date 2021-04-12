В Коротчаево семьи из аварийных домов переехали в новые квартиры Фото: Ольга Крыльцова

В районе Коротчаево заселяют жилой многоквартирный дом по ул. Нефтяников. Первые 16 ключей уже вручили переселенцам ветхих «деревяшек». Всего для жителей старых и аварийных домов здесь предназначены 144 квартиры.

Отметим, что реализация программы по ликвидации аварийного жилья в районе Коротчаево началось с поселка Мостоотряд-93, который по планам будет полностью расселен.

- В 2021 году в районе Коротчаево сдадим еще две пятиэтажки на 140 квартир площадью более 11 тысяч квадратных метров. Ликвидация аварийного жилого фонда и переезд людей в новое жилье - одна из приоритетных задач, которую поставил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, - рассказал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.

Отметим, что города и районы Ямала уверенно стремятся к цели расселить миллион квадратных метров аварийного фонда. С начала действия программы в комфортные квартиры уже переехали больше 5 тысяч семей, всего около 24 тысяч семей улучшат жилищные условия.