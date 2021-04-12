Фото: администрация Салехарда

Общественники Салехарда приняли участие в первом Всероссийском космическом диктанте, который прошел в режиме онлайн. Главной площадкой проведения стал центр «Космонавтики и авиация» на ВДНХ, откуда велась прямая трансляция. Вопросы диктанта прочитали известные космонавты и деятели искусства.

- Всероссийский космический диктант в День космонавтики - актуальный и интересный формат и повод для гордости за выдающихся деятелей. Первый полет человека в космос - и его совершил гражданин нашей страны, это гордость и почет! Не забудем подвиги наших уважаемых соотечественников, сохраним их и приумножим, - рассказал координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Герман Бардин.

Также диктант написал председатель ямальской общественной организации ветеранов локальных войн и конфликтов «Комбат» Александр Уколов.

По его словам, космический диктант - еще одно проявление патриотизма, акция, подчеркивающая значимость первого полета человека в космос.