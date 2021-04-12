В Муравленко подросток гулял по магазинам с чужой банковской картой

В Муравленко возбудили уголовное дело в отношении несовершеннолетнего юноши, обвиняемого в краже денег с банковской карты.

- По данным следствия, в городе Муравленко 14-летний юноша нашел возле торгового центра «Тандем» банковскую карту, принадлежавшую местному жителю. Воспользовавшись картой, молодой человек оплатил приобретенные для себя различные товары на общую сумму около 5,5 тысяч рублей, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В ходе предварительного следствия подросток признал свою вину, а его родители возместили причиненный потерпевшему ущерб.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.