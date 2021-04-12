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Общество12 апреля 2021 9:32

Прокуратура Салехарда добилась пересмотра срока расселения жильцов аварийного дома

Износ здания составил сто процентов
Марина Прохорова
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Прокуратура Салехарда добилась пересмотра срока расселения жильцов аварийного дома

Прокуратура Салехарда добилась пересмотра срока расселения жильцов аварийного дома

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда добилась пересмотра сроков расселения жильцов многоквартирного дома №7а по ул. Ленина, признанного аварийным.

- Установлено, что в марте 2020 года дом признан аварийным и подлежащим сносу, срок расселения дома - до 31 декабря 2026 года. При этом, на момент проверки, износ здания составил сто процентов, что свидетельствовало об угрозе жизни и здоровья людей. Однако власти не предприняли никаких мер для изменения срока сноса дома, а внесенное представление было оставлено без удовлетворения, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Суд также отказал изменить срок сноса дома. Не согласившись с таким решением, прокурор обжаловал его в суде апелляционной инстанции, который удовлетворил законные требования прокуратуры.

Таким образом, на местную администрацию возложена обязанность повторно рассмотреть вопрос об установлении разумного срока сноса дома. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.