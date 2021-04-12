На Ямале ввели ограничения на передвижение по зимнику в сторону Яр-Сале

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале ввели ограничения на передвижение по зимнику Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Теперь проехать по данному участку сможет только полноприводный транспорт массой от 3,5 до 30 тонн. Изменения вступили в силу с сегодняшнего дня, 12 апреля, с 10:00.

Также напоминаем, что 7 апреля закрыли участок от Азова до Теги. Он прекратил работу до следующего года. Движение будет осуществляться только по участку Лабытнанги - Мужи - Азовы. В дневное время по нему разрешен проезд транспорта массой до 3,5 тонн, а с 20:00 до 08:00 - массой до 30 тонн.

Получить оперативную информацию о работе зимников и региональных автомобильных дорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8(34922)7-17-04. Также информация о зимниках размещается на интерактивной карте.