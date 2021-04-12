В Пельвоже проверили готовность коммунальных объектов перед паводком

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсетях

Глава Салехарда Алексей Титовский побывал вместе с коллегами в поселке Пельвож, чтобы проверить готовность коммунальных объектов перед началом паводка.

- Проверили запасы угля и дров, поселок ими полностью обеспечен. На электростанции сейчас один из двигателей находится на капитальном ремонте. Летом обновим 4 километра электрических сетей. Также оценили состояние пожарных водоемов и пожарной станции. Когда растает снег, будем прокладывать противопожарные минерализованные полосы, - рассказал градоначальник.

Также Алексей Титовский встретился с сотрудником пожарной части Леонидом Сибаревым и дизелистом электростанции Геннадием Нева. Они обговорили рабочие моменты и обсудили подготовку к следующему осенне-зимнему сезону.