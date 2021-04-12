Прокуратура Нового Уренгоя выявила работников компании, подделавших медицинские книжки Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгоя выявила двух работников предприятия «Чистая вода», которые предоставили поддельные медицинские книжки.

- Установлено, что два работника предприятия предоставили медицинские книжки с печатями и штампами ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская больница», а также филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО». Однако проверка показала, что граждане не проходили осмотр в данных учреждениях, поэтому медицинские документы им не выдавались, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Сейчас на работников заведены уголовные дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).

Ход и результаты расследования уголовных дел находятся на контроле прокуратуры.