В Ноябрьске у молодых людей нашли полкилограмма наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Ноябрьска задержала двух мужчин 1996 и 1999 годов рождения, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. В их машине обнаружили более 500 граммов запрещенных веществ.

- Преступников арестовали 22 марта 2021 года. В ходе проведения обыска полицейские обнаружили и изъяли сверток с веществом, предположительно являющимся наркотическим средством, зип-пакеты, изоленту и весы для измерения малых масс, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотиком синтетического происхождения массой более 500 граммов. Злоумышленники намеревались сбыть его на территории города через интернет-магазин.

Сейчас задержанные находятся под стражей. Им грозит до 20 лет тюрьмы. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере».