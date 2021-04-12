Жителей Губкинского и Пурпе приглашают обсудить реконструкцию общей автодороги

Жителей Губкинского и Пурпе приглашают обсудить реконструкцию автодороги между населенными пунктами

Жителей Губкинского и Пурпе приглашают принять участие в обсуждение реконструкции автодороги между населенными пунктами. Это связано с тем, что в ближайшее время поселок может стать частью города.

Публичные слушания пройдут 14 апреля в ДК «Строитель» поселка Пурпе. Начало в 18.15.

- Как вы уже наверняка знаете, есть планы сделать дорогу четырехполосной, а также обустроить дополнительный проезд через железную дорогу (закрытая дорога). Все это сократит время в пути в два раза и, конечно же, повысит комфорт и безопасность дорожного движения,- рассказал глава города Андрей Гаранин.

Также он добавил, что это очень важный вопрос для обоих муниципалитетов, поэтому необходимо участие большинства жителей, которые выскажут свое мнение.