В Ноябрьске решают вопрос с недостроенными многоквартирными домами

Фото: администрация Ноябрьска

Власти Ноябрьска провели совещание, на котором обсудили ситуация с недостроенными многоквартирными домами.

- Пострадали люди, которые внесли свои средства и не получили квартиры. Вместе с коллегами решаем эту проблему, но есть определенные процедурные моменты, без которых урегулировать вопросы быстро не получится, - сообщил глава города Алексей Романов.

На данный момент ситуация с многоквартирным домом по улице Космонавтов обстоит следующим образом: ЖСК «Старт» планирует возобновить строительство в этом году, а в 2022 - ввести объект в эксплуатацию.

Что касается дома в мкр. 3 по ул. Советской, его застройщик «СКФ - Инвест» признан банкротом, сейчас обязательства исполняет другая строительная компания. Чтобы возобновить работы, необходимо пройти ряд экспертиз. Этим сейчас и занимаются представители компании.

Дома блокированной застройки, расположенные на ул. Советская, не соответствуют критериям, установленным законодательством, поэтому не могут быть введены в эксплуатацию. В ситуации разбирается правовое управление администрации. Специалисты пытаются найти законные способы защитить интересы граждан, которые уже внесли деньги.