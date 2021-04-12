Жители Салехарда написали «Тотальный диктант»

Фото: администрация Салехарда

Жители Салехарда присоединились к акции «Тотальный диктант». Она прошла на трех площадках: в Национальной библиотеке ЯНАО, в Центральной библиотеке и в Библиотеке Дружбы народов.

Участники писали текст под названием «Обещания. Фата», подготовленный известным российским писателем Дмитрием Глуховским.

Также в акции участвовали и общественники Салехарда. Например, диктант написала член городской Общественной палаты и член «Ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал-потомкам!» Галина Косыгина.

- Решила принять участие в «Тотальном диктанте - 2021». Проверю свои знания по русскому языку. В последний раз писала под диктовку еще в университете, - сообщила Галина Косыгина.

Отметим, что «Тотальный диктант» - ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого.