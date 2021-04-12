Погода на Ямале на 12 апреля: местами дождь

Погода на Ямале на 12 апреля Фото: Ольга Крыльцова

В понедельник, 12 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, вечером - дождь. Днем +2, ночью +1. Ветер 11-16 м/с.

Ноябрьск: ясно. Днем +3, ночью -1. Ветер 8-11 м/с.

Надым: переменная облачность, утром - осадки. Днем +2, ночью 0. Ветер 12-17 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность и небольшие осадки. Днем +1, ночью -1. Ветер 11-16 м/с.

Губкинский: ясно. Днем +2, ночью 0. Ветер 10-14 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и дождь. Днем +2, ночью 0. Ветер 7-13 м/с.

Лабытнанги: облачно и осадки. Днем +2, ночью +1. Ветер 11-15 м/с.

Муравленко: ясно. Днем +2, ночью 0. Ветер 10-14 м/с.