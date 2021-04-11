МЧС Ямала информирует о непогоде в ближайшие дни

Фото: МЧС Ямала

МЧС Ямала информирует жителей региона, что 12-13 апреля 2021 года во всех районах Ямало-Ненецкого автономного округа ожидаются неблагоприятные природные явления: ветер 8-13 м/с, порывы до 23 м/с, а также небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха опустится ночью -5 С °, днём -1 C °.

В связи неблагоприятными явлениями возможны повреждения воздушных линий связи, электропередач, затруднения в работе автотранспорта и проведении строительных работ.

Главное управление МЧС России по ЯНАО обращается к жителям региона с просьбой:

- ограничить по возможности выезд на личном транспорте;

- ограничить выход на улицу детей без сопровождения взрослых;

- во избежание пожаров выполнять правила пожарной безопасности при пользовании электроприборами, газовыми плитами и отопительными печами.