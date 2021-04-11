В Салехарде проведена учебная эвакуация в детском саду «Мозаика»

Фото: МЧС Ямал

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Салехард провели учения по эвакуации в детском саду «Мозаика» в случае возникновения ЧС.

- Учебная эвакуация – это одно из очень важных, ответственных и сложных мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопасности в дошкольных учреждениях. В смоделированных условиях педагогический состав детского сада показал свою готовность к проведению быстрой и безопасной для здоровья и жизни детей и работников эвакуации на случай пожара в здании», - подчеркнул главный государственный инспектор по пожарному надзору Полярной столицы Дмитрий Олимпиев.

Фото: МЧС Ямал

Помимо этого, в течении мероприятия была проверена работоспособность систем сигнализации, гидрантов, наличие огнетушителей, доступность пожарных выходов.

В завершении необычной встречи инспекторы пожарного надзора вновь напомнили детям и взрослым телефоны спасения и основные правила пожарной безопасности.