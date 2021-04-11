На Ямале проведены учения по ликвидации разлива нефтепродуктов

Фото: МЧС Ямал

По легенде учений на приемно-сдаточном пункте произошла утечка товарной нефти общим объёмом 6900 тонн из резервуара объёмом в 10000 кубических метров. Информация о ЧП была доведена до центрально-диспетчерской службы и в пожарную часть № 56, а также до руководящего состава «Ямалнефтегаз». На месте происшествия был организован штаб руководства операцией, вызваны силы и средства, выполняющие работы по локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, оснащённые специальной техникой и средствами для проведения данных работ.

Для полномасштабных учений на Пякяхинском месторождении ТПП «Ямалнефтегаз» было задействовано более 50 человек и 9 единиц техники.

После того, как огнеборцы заняли свои позиции, была произведена подача воздушно-механической пены, для образования пенной подушки, во избежание возгорания и снижения загазованности.

- Одним из важных элементов учений стала отработка сигнала эвакуации в заранее обусловленное место. Причиной для эвакуации стало резкое ухудшение обстановки вследствие повышенной загазованности и угроза взрыва. С данной задачей все участники учений справились, - подчеркнул начальник ПЧ № 56 Сергей Зацерковный.