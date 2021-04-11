Погода на Ямале на 11 апреля 2021 года: местами дождь

Весна на Ямале Фото: Виктория Стеблова

В воскресенье, 11 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +2, ночью 0. Ветер 4-9 м/с.

Ноябрьск: солнечно. Днем +3, ночью -1. Ветер 8-13 м/с.

Надым: облачно, местами дождь. Днем +1 , ночью +1. Ветер 7-13 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность. Днем +2, ночью +1. Ветер 6-13 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +1, ночью +2. Ветер 9-15 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность. Днем +1, ночью +2. Ветер 6-15 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +1, ночью +1. Ветер 4-7 м/с.

В этот день на Руси отдавали дань самому любимому в народе дереву — берёзу. Березу считали деревом жизни, здоровья и света.

В этот день люди выходили в берёзовую рощу для того чтобы слушать деревья, а заодно посмотреть не началось ли движение сока. Сок заготавливала каждая семья. Из него варили сбитни с добавлением мёда и приправ.