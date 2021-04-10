Трио Кирилла Рихтера выступило на сцене в Салехарде. Фото - yanao.ru.

В Салехарде Год талантов, объявленный губернатором Дмитрием Артюховым, начался с концерта классической музыки. На сцене культурно-делового центра состоялась концертная программа «Трио Кирилла Рихтера».

Кирилл Рихтер - пианист и композитор. Его подвижные и эмоциональные пьесы неизменно впечатляют слушателей, где бы они ни исполнялись: в камерной обстановке или в величественном концертном зале, перед российской или иностранной аудиторией.

За каждым сочинением Кирилла Рихтера стоит сюжет, пусть и не всегда очевидный. Композитор создает музыку, руководствуясь не столько музыкальной формой, сколько почти кинематографической логикой. Рихтер избегает популярных сегодня гибридов акустического и электронного звучания.

В концертной программе «Трио Кирилла Рихтера» зрители услышали произведения из альбома «Chronos», работа над которым велась несколько лет. В него вошли студийные версии сочинений для фортепиано, скрипки и виолончели. В составе трио – Кирилл Рихтер, Алена Зиновьева (скрипка) и Август Крепак (виолончель).