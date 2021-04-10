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Коронавирус Covid-1910 апреля 2021 11:29

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 апреля 2021 года увеличилось на 20 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 10 апреля 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 апреля 2021 года увеличилось на 20 человек.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 апреля 2021 года увеличилось на 20 человек.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 10 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 20 и составило 38 195 человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по ЯНАО, 10 апреля 2021 года в ЯНАО зарегистрировано 20 новых случаев заболевания COVID-19 (за весь период – 38 195), 29 человек выздоровело (за весь период – 36 864), 107 пациентов – госпитализировано с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 7 пациентов – в тяжелом состоянии, 1 пациент с подтверждённым COVID-19 – на ИВЛ. 3109 тестов провели в 23 лабораториях (за весь период – 1 521 773).

За сутки выявлено 2 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов (за весь период – 5 988). 18 новых случаев COVID-19 в муниципальных образованиях ЯНАО (за весь период – 32 207): Новый Уренгой – 9 (за весь период – 6655), Ноябрьск – 2 (за весь период – 4333), Салехард – 4 (за весь период – 3445), Пуровский район – 1 (за весь период – 3307), Губкинский – 1 (за весь период – 2682), Ямальский район – 1 (за весь период – 897). В других муниципальных образованиях ЯНАО новых случаев нет.

За последние сутки в России выявлено 8 704 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 402 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 579 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 632 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 649 летальных исходов, выздоровели 4 258 279 человек.

Распространение коронавируса в мире