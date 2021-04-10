В Салехарде запустили флешмоб в поддержку ответственного отношения к животным. Фото - salekhard.org.

Члены Общественной палаты города Салехард в своём аккаунте в Instsgram запустили флешмоб «Мы в ответе за тех, кого приручили». Таким образом, они хотят привить ответственное отношение к животным человека.

– К сожалению, многие люди заводят домашних животных, не сознавая всей меры ответственности. Вдоволь наигравшись, они выбрасывают питомца на улицу. Каждое выброшенное на улицу животное – это чьё-то предательство. Давайте все вместе покажем, что мы действительно в ответе за тех, кого приручили! – говорит член Общественной палаты города Екатерина Антоненко.

Присоединиться к флешмобу могут все желающие: выкладывайте фото со своими питомцами под хэштегом #мыдрузья.

– Считаем, что проведение таких мероприятий – это ещё один повод привлечь внимание общественности к ответственному отношению к братьям нашим меньшим. Хочу пожелать, чтобы бездомные животные нашли свой дом и верных друзей, – отметил Сергей Мордвинов, директор благотворительного фонда защиты животных «Дорога домой».