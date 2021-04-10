Жители Шурышкарского района побеседовали с прославленной землячкой. Фото - "Администрация Шурышкарского района" в ВК.

Жители Шурышкарского района побеседовали с прославленной землячкой – режиссером, писателем, членом Союза журналистов ЯНАО и России, заслуженным работником культуры РФ Зинаидой Лонгортовой. Встреча прошла в Центре досуга и народного творчества районного центра.

Во время беседы с земляками, Зинаида Викторовна рассказала о себе, своих произведениях, фильмах, а также о том, что ее сподвигло начать заниматься писательской деятельностью. Приятным бонусом встречи стал просмотр художественного фильма «Хон юш. Путь от Оби».

СПРАВКА «КП»

Зинаида Викторовна - уроженка д. Кушеват Шурышкарского района. Выросла в многодетной семье, воспитывалась на истинных традициях и обычаях своего народа – ханты. Трудовой путь Зинаиды Викторовны начался с работы учителем начальных классов в Овгортской школе. В дальнейшем, Зинаида связала свою жизнь с журналистикой и режиссурой.

Имеет публикации в журналах «Ямальский меридиан», «Северяне», «Мир Севера», «Нева», в газетах «Ханты ясанг», «Лухавт», «Красный Север». Неоднократно отмечена благодарностями, дипломами и почётными грамотами за профессионализм.