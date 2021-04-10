Педагог из Ноябрьска стал Заслуженным учителем РФ. Фото из личной странички в ВК Алексея Романова.

Педагог из Ноябрьска Ильяс Сибагатуллин стал Заслуженным учителем РФ. Он преподает общественные дисциплины в местном колледже профессиональных и информационных технологий. Его поздравил мэр города Алексей Романов.

– Талантливый педагог, историк, активно занимается общественной работой. Так, 20 лет назад при его активном участии в колледже был создан первый на Ямале музей истории профессий и профессионального образования. Теперь, это известный по всей России центр изучения истории профобразования города и региона. Поздравляю Ильяса Рифовича с высокой наградой и желаю ему новых достижений! – написал на своей страничке в ВК Романов.

Отметим, что общий педагогический стаж Сибагатуллина составляет 25 лет. Из них 23 года Ильяс Рифович работает в системе профессионального образования ЯНАО.