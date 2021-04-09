Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Ледовую переправу между Салехардом и Лабытнанги могут закрыть в любой момент. Причина этому - таяние снега, которое приведет к подтоплению дороги.

- В этом случае, в целях обеспечения безопасности жителей, пассажирские перевозки по сезонному автобусному маршруту № 100 «г. Салехард - г. Лабытнанги» будут прекращены до осенне-зимнего периода 2021 года, - рассказали в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Напоминаем, что после закрытия ледовой переправы на линию, традиционно, выйдут суда на воздушной подушке.

Узнать актуальную информацию о работе сезонного автобуса можно в диспетчерской службе перевозчика по телефону: 8(90281)6-41-13.

Получить оперативную информацию о работе зимников и региональных автомобильных дорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация размещается на интерактивной карте.