В Ноябрьске прошла первая встреча волонтеров проекта по благоустройству

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске состоялась первая встреча волонтеров проекта «Формирование комфортной городской среды». Многие из них уже прошли федеральный курс обучения и получили сертификат для допуска к работе. Добровольцев ознакомили с основными проектами благоустройства, за которые жители смогут проголосовать уже 26 апреля.

Напоминаем, что в Ноябрьске можно выбрать один из пяти объектов. Это площадка возле детского сада «Колобок», третья очередь Ноябрьск-парка, сквер в Общественном центре по ул. 60 лет СССР, сквер возле школы Искусств и зона отдыха по улице Холмогорская. Проект благоустройства, которому отдадут предпочтения ноябряне, реализуют в 2022 году.

Встретить волонтеров можно будет на улицах, в МФЦ и торговых центрах с 26 апреля по 30 мая. Именно в эти даты состоится голосование. Отдать голос за понравившийся объект можно будет с помощью планшета волонтера, указав для авторизации номер телефона, или на всероссийской платформе, используя учетную запись Госуслуг или номер телефона.