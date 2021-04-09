Жители Ямала могут написать стихи о любимом регионе

Фото: Национальная библиотека Ямала, соцсеть ВКонтакте

Национальная библиотека ЯНАО проводит открытый конкурс стихотворений собственного сочинения «Стихи Ямала». Участникам откроются возможности не только проявить свои творческие способности, но и узнать больше об уникальной культуре и истории региона.

Принять участие могут все желающие, без возрастных ограничений и вне зависимости от места проживания.

Конкурс проводится в 3 этапа:

1 этап - с 1 марта по 1 июня 2021 года. Прием заявок и конкурсных работ. На Конкурс принимаются стихотворения собственного сочинения на любом языке мира о Ямале. Конкурсные работы, представленные не на русском языке, обязательно должны иметь профессиональный литературный перевод.

2 этап - до 1 июля 2021 года. Обор произведений, формирование и публикация шорт-листа (30 участников), организация «слепых прослушиваний» произведений.

3 этап - до 1 ноября 2021 года. Финал конкурса, видео-демонстрация выступлений лучших произведений, торжественное объявление победителей.

Получить подробную информацию о проведении конкурса можно на Корпоративном информационно-библиотечном портале Ямало-Ненецкого автономного округа.