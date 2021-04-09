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Происшествия9 апреля 2021 15:26

Желание заработать на наркотиках довело салехардца до тюрьмы

Он получил восемь лет
Марина Прохорова
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Желание заработать на наркотиках довело салехардца до тюрьмы

Желание заработать на наркотиках довело салехардца до тюрьмы

Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудили 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотиков в крупном размере.

- Установлено, что осенью 2020 года молодой человек прятал закладки на территории города. В конце января 2021 года он получил очередную партию синтетического наркотика массой более 29 грамм. Подсудимого задержали как раз в процессе работы, он успел сделать две закладки, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Суд приговорил молодого человека к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Наркотики, изъятые у салехарда, подлежат уничтожению.

Криминал