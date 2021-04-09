Пожилые салехардцы получили продуктовые наборы из «Тележек добра»

Фото: ОНФ на Ямале

Ямальские активисты ОНФ передали нуждающимся салехардцам продуктовые наборы из «Тележек добра».

К проекту, который реализуется под эгидой акции #МыВместе, в городе подключились несколько магазинов. В них стоят специальные корзины, в которым можно оставить продукты для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Общественники сформировали наборы и доставили их пожилым северянам.

- Уже давно за порог не выхожу, ногу сломал и двигаться очень сложно, а тут помощь очень кстати. Большое спасибо всем, кто поддерживает одиноких пожилых и ослабленных людей, - поблагодарил 67-летний пенсионер Юрий Потапенко.

Напоминаем, что первые «тележки добра» появились в апреле прошлого года. В них каждый покупатель мог положить крупы, макароны, сахар, растительное масло и другие товары первой необходимости. Затем волонтеры передавали их всем нуждающимся людям.