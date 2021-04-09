Лучшие педагоги Салехарда смогут получить образовательный сертификат

Фото: администрация Салехарда

Учителя Салехарда впервые могут принять участие в проекте «Образовательный сертификат для лучших педагогов». Его номинал - 100 тысяч рублей.

Чтобы получить сертификат, необходимо пройти конкурсный отбор в любой из номинаций: «Я - бренд», «Лучший наставник и наставляемый», «Монетизация методической работы с использованием сайта», «Виртуальные клубы по интересам» и написать мотивационное письмо.

Заявки для участия принимаются на на сайте конкурса с 8 по 25 апреля. Далее специальная комиссия определит владельцев сертификатов согласно квоте:

- в номинации «Я – бренд» - 3 сертификата;

- в номинации «Лучший наставник и наставляемый» - 1 сертификат;

- в номинации «Монетизация методической работы с использованием сайта» - 1 сертификат;

- в номинации «Виртуальные клубы по интересам» - 1 сертификат.

С 15 по 20 сентября претендентам необходимо подать документы в МКУ «Методический центр развития образования» для получения сертификатов.

Отметим, что финансовые средства могут быть использованы на обучение по программам повышения квалификации, а также на мероприятия по повышению профессионального и личностного развития.

Реализация образовательных мероприятий за счет средств сертификата будет с 1 января по 1 сентября 2022 года.