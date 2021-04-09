В Новом Уренгое осудят бывшего директора Росгвардии, обвиняемого в махинациях с зарплатами

В Новом Уренгое осудят бывшего директора Росгвардии, который получал зарплату фиктивных работников Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое будут судить бывшего директора филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по ЯНАО. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

- По данным следствия, подозреваемый обманом завладел банковскими картами двух бывших сотрудников, а затем, введя в заблуждение специалистов отдела кадров и бухгалтерии, организовал фиктивное трудоустройство мужчин на должности стрелков группы военизированной охраны, за которых получал зарплату, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

В итоге, с 2017 года по март 2020 года, мужчина получил более трех миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения