Число заболевших коронавирусом на Ямале на 9 апреля 2021 года увеличилось на 18 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 18 человек, с начала периода - 38 175.

Из общего числа болеющих 108 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 8 из них - в тяжелом состоянии, 1 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 409 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 986 человек.

В населенных пунктах Ямала произошло 12 заражений COVID-19 (за весь период - 32 189): Новый Уренгой - 4 (за весь период - 6 646), Надымский район - 2 (за весь период - 3 391), Салехард - 2 (за весь период - 3 441), Пуровский район - 2 (за весь период - 3 306), Ноябрьск - 1 (за весь период - 4 331), Лабытнанги - 1 (за весь период - 1 902).

За сутки в регионе провели 3 202 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 518 664.

Излечились от коронавируса 33 человека, за весь период - 36 835.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 150 человек с COVID-19, из них 1 198 (13,1%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 623 984. Выздоровевших - 9 662, за весь период - 4 248 700. Умерших - 402, с начала периода - 102 247.