Фото: правительство ЯНАО

На Ямале продолжается перезагрузка библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Сейчас в библиотеках Нового Уренгоя, Ноябрьска, Салехарда, Красноселькупского и Ямальского районов идет ремонт, закупается техника и литература.

Недавно в ноябрьскую модельную библиотеку «Библиоцентр РОСТа» поступило новое оборудование, аналогов которому нет в других учреждениях округа. Речь идет о звуковом акустическом кресле или Е-кабине. Это дополнительное место для индивидуальной работы с доступом к интернет-ресурсам.

Кроме того, наполовину закончен ремонт в новоуренгойском библиотечно-информационном центре «Новая Смена». Рабочие уже выполнили стяжку полов и укладку новой напольной плитки, выкрасили потолок и провели электромонтажные работы.

Планируется, что капитальный ремонт завершится в конце мая. После этого в библиотечном центре организуют зонирование пространства, установят мебель и RFID-оборудование, которое позволит автоматизировать библиотечные процессы. Оно поможет пользователям заказать книгу, а затем выдать и вернуть ее на место без участия библиотекаря.

Читателям будут доступны более тысячи экземпляров книг современных авторов, новые издания классической и научно-популярной литературы. Детскую аудиторию порадуют книги с дополненной реальностью, интерактивные фрагменты которых активизируются через приложение в смартфоне.