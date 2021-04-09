Житель Панаевска заставил подростка угнать снегоход Фото: Ольга Крыльцова

В Ямальском районе возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя села Панаевск. Он уговорил 16-летнего товарища угнать чужой снегоход.

- Происшествие случилось 1 апреля 2021 года в селе Панаевск. В тот день двое приятелей, один из которых несовершеннолетний, решили уехать в районный центр. Так как транспорта у них не было, 18-летний юноша предложил своему приятелю угнать из гаража односельчанина снегоход «Буран». Совершив преступление, юноши добрались до Яр-Сале, где их задержали сотрудники полиции, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в отношении 18-летнего юноши и его приятеля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 166 УК РФ «Неправомерного завладения транспортным средством без цели хищения».