Погода на Ямале на 10 апреля: снег с дождем

На Ямале выпадет снег с дождем. Фото: Ольга Крыльцова

В субботу, 10 апреля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, небольшой дождь. Днем +2, ночью -3. Ветер 4-6 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, снег с дождем. Днем +2, ночью -2. Ветер 5-9 м/с.

Надым: переменная облачность, небольшой дождь. Днем +2, ночью -3. Ветер 5-9 м/с.

Новый Уренгой: переменная облачность, снег с дождем. Днем +1, ночью -3. Ветер 6-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность. Днем +11, ночью -2. Ветер 2-3 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность, снег с дождем. Днем +2, ночью -2. Ветер 4-7 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, небольшой замерзающий дождь. Днем +2, ночью -3. Ветер 4-6 м/с.

Муравленко: переменная облачность, снег с дождем. Днем +2, ночью -2. Ветер 6-9 м/с.

В этот день церковь чтит память святого преподобного мученика Евстратия Печерского и преподобного Илариона Нового. В прежние времена в этот день, если оканчивались заморозки, выгоняли скот на пастбище. В зависимости от температуры воздуха с этого дня вылетают шмели и комары. Наши предки продолжали наблюдать за птицами и составлять по ним прогноз погоды: если птицы вили гнезда на солнечной стороне, ожидалось холодное лето, если на теневой стороне, то лето обещало быть теплым.